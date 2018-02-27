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|Много санкций не бывает: Утренние новости от Олега Пономаря
|27.02.2018 07:54
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Польская компания Unimot намерена в течение 3-х лет открыть сеть (100 шт.) АЗС под брендом Avia. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.
Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.
Вторник. Много санкций не бывает.
— ЕС вслед за США очень ужесточил санкции против Северной Кореи. Список санкций очень большой — практически полная торговая и энергетическая блокада.
— Санкции ЕС были дополнительно введены в отношении двух сирийский чиновников – министров промполитики и информационной политики (в санкционном списке ЕС по Сирии на сегодня 257 лиц, 67 компаний, ЦБ, запрет на импорт нефти, инвестиции и тд).
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— США ввели санкции против Ливии:
В список санкций внесены шесть человек, 24 юридические лица и семь судов. Люди и компании, внесенные в список, подозреваются в контрабанде топлива и нефтепродуктов.
Подальше от русского мира:
Назарбаев распорядился перевести всю работу парламента и правительства на казахский язык. Также напомню, что сейчас Казахстан осуществляет переход от кирилицы к латинице.
Одна новость по Украине:
Польская компания Unimot намерена в течение 3-х лет открыть сеть (100 шт.) АЗС под брендом Avia.