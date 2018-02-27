Россия будет пытаться после перевыборов Путина и проведения ЧМ по футболу спровоцировать на Донбассе случай с массовой гибелью «от рук киевской хунты» гражданского населения, считает президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Это может быть использовано в качестве повода для официального введения российских войск как якобы «миротворцев», информирует svodka.net.

Такое мнение выразил в опубликованном сегодня комментарии Укринформу президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«Думаю, что в ближайшие месяцы, скорее только, уже после переизбрания Путина и проведения чемпионата мира по футболу, будет сохраняться угроза развития негативного сценария, серьезный риск того, что Россия будет пытаться создать новый повод для вторжения в Украину. Это не значит, что они будут пытаться опять сбить какой-то пассажирский самолет. Нет, это уже не пройдет. Однако какой-то вариант они найдут для своего сценария — мол, России ничего другого не оставалось, как ввести своих «миротворцев», — заявил он.

На этом фоне знаток указал на то, что российская пропаганда уже часто акцентировала внимание на том, что «народу Донбасса» угрожает «геноцид» в случае, если «киевская хунта» возобновит свою власть на всей территории Донбасса или же если в регион будут введены миротворцы по американо-украинскому предложению.

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«Думаю, россияне будут провоцировать какой-то сценарий, связанный с массовым уничтожением «киевской хунтой» так называемого «народа Донбасса», вероятно и наблюдателей ОБСЕ. Потом, принимая во внимание неповоротливость ООН, занятость американцев, Европе не до этого — Россия заявит, что ей ничего другого не осталось, как ввести свой контингент для предотвращения разных негативных сценариев. И россияне будут уже на Донбассе как якобы «миротворцы», — отметил Гончар.

Выход России из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), по его мнению, также свидетельствует в пользу избрания Россией именно такого сценария — «сценария псевдомиротворчества»: «Нужно убрать этот баланс, который был создан относительно взаимного контроля над военный активностью. И под искусственными поводами вышли и не возвращаются».

По его словам, в доктрине начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, где расписывается технология ведения войны гибридного типа, содержатся и этапы ведения такой войны. Она заканчивается именно миротворческой операцией. «Но миротворческой операцией не в понимании ООН, а в российском — под видом миротворческих сил вводятся российские контингенты», — подчеркнул руководитель аналитического центра.

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Гончар отметил, что гибридная агрессия РФ на Донбассе с самого начала следовала по сценарию, который предусматривал провоцирование инцидента, который был бы использован в качестве повода для полномасштабного «легального» вторжения российских войск для наказания «кровожадной хунты».

«Важно понимать, что полномасштабное набег российских войск должно было состояться после инцидента по уничтожению, по российскому сценарию, «киевской хунтой» гражданского самолета с российскими пассажирами на борту. Но исполнители, которым было поручена эта операция, ошиблись и сбили не российский самолет, который пролетал над территорией Украины, а сбили малайзийский самолет с европейцами на борту. Все. Повод для наказания «киевской нацистской хунты» и полномасштабное набег под видом, так сказать, «сил народных республик» — этот сценарий потерпел крах», — убежден он.

Эксперт подчеркнул, что потеряв сценарий «легального» вторжения, после ошибочного сбивания МН17, Россия запустила другой алгоритм — так называемого «миротворчества», с принуждением «агрессивной нацистской хунты в Киеве» к миру. «Сюда относится и т.н. «Дебальцевский котел» в феврале 2015г., подписание в «Минске-2», — заявил он.

Относительно миротворческой инициативы России на уровне ООН, он отметил, что она ни в одном случае не нацелена на то, чтобы действующие силы ООН очутились на территории Донбасса. «По замыслу Кремля, если войска под предлогом ООН и появятся, то они должны состоять преимущественно из российских подразделений (ведь Россия как вроде бы международный посредник), или же из подразделений сатэлитарных стран-членов ОДКБ.

В ином случае будет затягивание переговоров. Выдвинутые Россией условия для развертывания миссии, например лишь на линии разграничения, являются противоестественными. И неприемлемыми для Украины, ведь при таких обстоятельствах мы соглашаемся, что у нас якобы внутренний конфликт, гражданская война, и эти миротворцы мирят нас внутри страны», — сказал знаток.

Он также добавил, что победа в гибридной войне — не означает оккупацию и тотальный контроль над территорией. «Победа в гибридной войне означает установление хаоса на определенной территории, которая становится непригодной для реализации разного рода проектов, по безопасности, экономических, которые не отвечают интересам агрессора, России в данном случае», — отметил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ».

Комментируя вступление в действие закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», Гончар указал на то, что это правильный шаг, однако сделан с опозданием в 4 года.

«Украинская власть ввязалась в 2014 году в чужую, российскую игру, реагируя гибридным образом на российскую агрессию гибридного образца. Имею в виду объявление АТО, хотя все понимали, что по своему содержанию это — ведение боевых действий ради обеспечения обороны государства. Теперь ситуация исправлена с точки зрения законодательства Украины, все это надлежит еще имплементировать. Хотя, недостатком ситуации является то, что опять делаются какие-то эрзац-формы: в условиях войны и внешней агрессии должна функционировать Ставка Верховного Главнокомандующего, в данном случае создается Объединенный оперативный штаб. И в этом плане это может увеличить степень энного законодательно-нормотворческого хаоса», — заявил он.

По убеждению эксперта, Украине нужно осуществлять комплекс мероприятий, исходя из того, что Россия не откажется в дальнейшем от продолжения агрессии гибридного типа. При этом, при удобном случае, создав соответствующий casus belli (повод для войны), Кремль возобновит также и полномасштабную военную агрессию.

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