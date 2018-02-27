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|Ученые нашли главную причину старения
|27.02.2018 08:26
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Шведские выяснили, что старение мышц происходит из-за накопления мутаций в стволовых клетках.
Так, исследователи Каролинского института заверили, что это открытие поможет разработать эффективные методы борьбы с возрастной слабостью, информирует svodka.net.
Как пишут биологи, они обнаружили, что в каждой мышечной стволовой клетке к 70-летнему возрасту накапливается более тысячи мутаций.
Дефекты в ДНК появляются как побочный эффект деления клеток, и в молодом возрасте существует механизмы восстановления нуклеиновых кислот. При этом наиболее защищенными оказываются участки хромосом, важные для для функционирования и выживания клеток. Однако, со временем защита начинает отказывать.
Исследователи планируют выяснить, могут ли упражнения затормозить патологический процесс.
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Считается, что физическая активность способствует уничтожению поврежденных клеток и самообновлению мышечной ткани.
Исследователи из Университета Джорджа Мейсона (США) выяснили, что рождение ребенка связано с ускоренным старением женщины на 11 лет.