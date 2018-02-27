Деловые Сводки
- Путин остро нуждается в свежем "пушечном мясе": В России идет масштабная вербовка
- Applе в этом году выпустит сразу три новых iPhone
- Путин стягивает в Крым ядерное оружие
- Смерть от компромата: Серия смертей за кулисами «кокаиновой дипломатии», - ИС
- Стало известно, почему Путин не упоминает в своей избирательной кампании о Донбассе и Сирии
|Оккупанты на Донбассе во время учений потеряли два танка Т-72, - разведка
|27.02.2018 08:34
|
Российские наемники из состава так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты потеряли две единицы военный техники.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО, информирует svodka.net.
По информации разведки, во время практических занятий на полигоне противником было потеряно два танка Т-72.
Вследствие личной небрежности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая – перевернулась вверх тормашками.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Поделитесь статьей с друзьями