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Оккупанты на Донбассе во время учений потеряли два танка Т-72, - разведка
27.02.2018 08:34
Оккупанты на Донбассе во время учений потеряли два танка Т-72, — разведка

Российские наемники из состава так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты потеряли две единицы военный техники.

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Об этом сообщает пресс-центр сил АТО, информирует svodka.net.

По информации разведки, во время практических занятий на полигоне противником было потеряно два танка Т-72.

Вследствие личной небрежности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая – перевернулась вверх тормашками.

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