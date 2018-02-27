В Европарламенте украинские офицеры, волонтеры и добровольцы рассказали о реальных фактах российского военного присутствия на Донбассе

Слушания прошли под эгидой депутата Европарламента от Польши Анны Фотиги с участием вице-премьера по вопросам европейской интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, сообщает «Укринформ», информирует svodka.net.

Также прошло обсуждение проблем физической и психологической реабилитации украинских военных, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины, отражая российскую агрессию.

«Я хочу подчеркнуть прямое российское присутствие на Донбассе. С этой целью я прибыл сюда, и хочу об этом вам рассказать. Начиная с 2014 года, я и мои побратимы видели военных с опознавательными знаками российской армии, а также военную технику на территории Донбасса, которая производится и находится на вооружении в России. Находясь в плену, я часто общался с офицерами Российской Федерации», — рассказал офицер ВСУ полковник Олег Кузьминых.

В свою очередь, брат Олега, Сергей Кузьминых рассказал об инициативе создания в различных регионах Украины реабилитационных центров для украинских военных.

Читайте: "Киборг" или тыл: Вакарчук выступил с новым политическим заявлением

«Каждая судьба военного является индивидуальной. Но все мы осознаем, что есть агрессия России, и мы должны выстоять», — подчеркнул Сергей Кузьминых.

Олег Кузьминых — украинский военный, полковник, командир 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Наиболее известным является участие Кузьминых в обороне Донецкого аэропорта, где он командовал подразделением киборгов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира