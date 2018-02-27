Удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова нет в колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, откуда он звонил родным

Об этом сообщила в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан, информирует svodka.net.

Об отсутствии Сенцова в колонии свидетельствует ответ Федеральной службы исполнения наказаний на электронное письмо политзаключенному.

«Администрация ИК-8 Лабытнанги сообщает, что письмо не может быть доставлено, поскольку получатель не содержится в данном заведении. Попробуйте уточнить адресные данные», — говорится в сообщении ФСИН.

По словам Каплан, письмо координатора правозащитной организации «РосУзник» Олегу Сенцову было отправлено в воскресенье, 25 февраля. Ответ о его отсутствии в колонии пришел 27 февраля.

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«В дежурной части мне отказались дать информацию, по телефону начальника колонии никто не отвечает. Приступаем к поискам», — написала Каплан.

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