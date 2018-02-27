Американские специалисты выяснили, какой сорт чая способен улучшить женское. По словам ученых, таким является именно каркаде.

Американские медики заметили, что чай из высохших цветов гибискуса способен улучшать женское здоровье. Исследователи привлекли добровольцев, которые подтвердили, что влияние “красного” чая на самом деле очень заметно во время менструации, информирует svodka.net.

По мнению экспертов, дамам нужно пить как минимум одну чайную ложку каркаде ежедневно. Также цветочный напиток известен благодаря возрождению мужской силы. Насыщенная витамином С и жирными кислотами настойка улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Однако стоит быть осторожным, врачи не советуют употреблять более трех кружек “чая фараонов” в день. Особенно он может быть опасен для людей с хроническими язвами или камнями в почках.

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