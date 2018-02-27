Во вторник, 27 февраля, в Иглинском районе Башкирии (Российская Федерация) произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и фуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, информирует svodka.net.

«Имеется информация о девяти погибших», — сказал сотрудник пресс-службы.

Уточняется, что еще трое пострадавших в ДТП на федеральной автодороге М5, близ населенного пункта Улу-Теляка, с различными травмами госпитализированы в ближайшие больницы.

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Все взрослые, состояние у всех — средней тяжести.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать экстренные службы, информация уточняется.

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