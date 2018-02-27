Украинский певец Монатик, известный зажигательными песнями, на церемонии вручения премии YUNA представил трогательный музыкальный текст «Моим».

В тексте он затронул темы доброты, честности, умения прощать и любви, информирует svodka.net.

«Жизнь настолько быстротечна и насыщена различными событиями, что иногда не успеваешь запомнить важные моменты. Для меня песни, как фотографии. Именно следовательно я решил зафиксировать все важные моменты и выводы, которые происходят внутри моей головы на сегодняшний день. Я это сделал для того, чтобы донести их своим близким. Тем, кто самые дорогие», — заявил певец перед номером.

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