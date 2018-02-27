Соревнуясь между собой публично, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман лишь ослабляют позиции друг друга. Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя решения главы Кабмина участвовать в следующих парламентских выборах.

«Это обмен страшилками между президентской и премьерской командами. То же касается и слухов о досрочных выборах. Думаю, это ошибочная игра с обеих сторон. Соревнуясь между собой публично, они ослабляют позиции друг друга. И если, не дай бог, Гройсман решит участвовать в президентских выборах, проиграют обе стороны. Я не знаю, кто первый это начал. Скорее только, тут в курсе только ближайшее окружение премьера и президента. Есть риск, что обе стороны немного заиграются. А в случае досрочных парламентских выборов проиграет Гройсман, так как наверняка лишится поста премьер-министра. Но если его хотят убрать с этой должности, то это можно сделать и без выборов. Было бы желание», – подчеркнул Фесенко, информирует svodka.net.

По его словам, участие Гройсмана в президентских выборах станет залогом победы в них лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко.

«В то же время нужно понимать, что проведение досрочных парламентских выборов перед президентскими – это практически самоубийство для Порошенко. Ведь в таком случае его шансы на победу резко уменьшатся. Думаю, больше чем наполовину. Поэтому, я считаю, парламентские выборы пройдут «по расписанию». А если Гройсман решит участвовать в президентских выборах, то он и сам не выиграет, и Порошенко победить не даст. В таком случае выиграет Тимошенко. И тогда у Гройсмана тоже возникнут проблемы – премьером он не будет», – заявил политолог.

По его мнению, Гройсман будет формировать свою команду для участия в парламентских выборах, отталкиваясь от того, кто будет президентом страны.

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«Никаких сомнений в том, что Гройсман примет участие в следующих парламентских выборах, у меня нет. Как минимум, это ему нужно, чтобы сохранить самостоятельную политическую перспективу. С кем Гройсман пойдет на выборы, будет зависеть от того, кто станет президентом. Если главой государства останется Порошенко, скорее только, они создадут общий партийный проект. В том числе с представителями «Народного фронта». Если же Порошенко проиграет выборы, Гройсман может возглавить некий собственный политический проект. Второй вариант – создание совместного проекта с нынешними представителями «Народного фронта» и сторонниками президента», – резюмировал Фесенко.

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