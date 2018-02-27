Задержанная в таиландской Паттайе модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) вышла на связь из-за решетки и пообещала выдать американской прессе «недостающие пазлы», подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом «и всей этой шумихой на выборах в США».

Свое обращение Рыбка опубликовала 27 февраля, на своей странице в Instagram, информирует svodka.net.

«Друзья американская пресса, я вам очень многое не хотела рассказывать раньше. Но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть, и очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео, касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и всей этой шумихой на выборах в США», – заявила она.

Модель утверждает, что «знает очень многое».

«Жду ваших предложений. Жду вас в тайской тюрьме… Если вы найдете меня в тюрьме еще живой, то я с вами с удовольствием пообщаюсь. Жду ваших предложений», – подытожила Рыбка.

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Полиция задержала десятерых россиян за незаконное проведение секс-тренинга 25 февраля. Среди них оказались Рыбка и ее «секс-наставник» Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли.

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