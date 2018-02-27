Россия будет постепенно вычищать и уничтожать свидетелей своей преступной деятельности на оккупированных ею территориях Донбасса.

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал знаток по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, информирует svodka.net.

«России рано или поздно придется оттуда уйти, и для того, чтобы уйти с как можно меньшими репутационными потерями, с как можно меньшими приговорами в международных судебных инстанциях, им нужно ликвидировать свидетелей, очевидцев, организаторов и исполнителей той преступной деятельности, которая сейчас происходит на Донбассе», – говорит Богдан.

По его словам, это касается и деятельности конкретных бандформирований и их главарей, связанных с агрессией РФ. «Поэтому, непременно, Россия будет постепенно их вычищать и уничтожать», — пояснил ветеран.

На вопрос, есть ли в планах в России в ближайшее время устранить «главу ДНР» Александра Захарченко, украинский генерал ответил: «Это не исключается».

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В отношении бывшего «главы ЛНР» Игоря Плотницкого, то Богдан допускает его ликвидацию, но пока он кому-то нужен, следовательно его и держат в СИЗО.

«Кого-то он устраивал между российского государственного аппарата и спецслужб. А кого-то он не устраивал. И сейчас там, вероятно, победила некая третья группа, которая противостоит тому же Суркову, или иным группам влияния из окружения Путина, и соответствующим образом нарабатывается этакий материал в ходе допросов, в ходе этого расследования и все такое», — говорит генерал-лейтенант.

Но, по его словам, в России возвращается принцип, который был при Сталине: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы.

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«Все благосклонные к России марионетки, выполняющие их установки, они все находятся под угрозой физического уничтожения», – резюмировал Богдан.

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