Председателем Национальной службы здравоохранения Украины стал заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития акушерско-гинекологической клиники ISIDA в Киеве Олег Петренко.

Конкурс был проведен в рамках медреформы, информирует svodka.net.

В конкурсе на главу Национальной службы здоровья (в частности, по результатам тестирования на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседования) он набрал 14,64 баллов.

На втором месте по результатам конкурса – прежний заместитель министра юстиции украины Андрей Вишневский. Он может возглавить Национальную службу здоровья, если победитель откажется от руководства.

Олег Петренко на данный момент является заместителем генерального директора по вопросам стратегического развития клиники ISIDA. Был советником Министра охраны здоровья Украины (2005-2006). В 2009-2015 годах – первый заместитель генерального директора частной универсальной клиники «Оберіг». В клинике ISIDA работает с 2015 года.

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В 2017 году привлекался в качестве эксперта на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Принимал активное участие в разработке медицинской реформы в Украине.

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