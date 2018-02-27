Заявления министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с России в случае реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе адресованы не Москве и не Киеву, а социал-демократической верхушке, которая будет решать вопрос о том, кто будет следующим главой МИД Германии.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, важно понять реальную позицию Зигмара Габриэля, информирует svodka.net.

«Сейчас идет формирование коалиции (в Германии, — ред.). Если социал-демократы выскажутся за то, чтобы принять участие в коалиции (я в этом до сих пор не уверен, кстати, и если не выскажутся, тогда это вообще будет новая история с выборами, кризисом и так далее), если будет широкая коалиция, то возникает вопрос, сохранит ли он пост министра иностранных дел? Это под большим знаком вопроса. Потому что в Социал-демократической партии идут дискуссии по поводу того, остается ли он на этой должности», — отметил Портников.

Он уточнил, что из-за конфликтов, которые были у Габриэля с немецким политиком Мартином Шульцем, есть точка зрения, что оба должны уйти и на эту должность не претендовать. Кроме того, называются и другие фамилии.

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«И зачем Габриэлю участвовать в каком-то мероприятии, в котором не будет никаких результатов Для Габриэля гораздо важнее делать политические заявления, которые привлекли бы на его сторону членов собственной партии. Когда он говорит о постепенном снятии санкций с России, это адресовано не России, даже не Ангеле Меркель (канцлеру Германии, — ред.) и не нам», — подчеркнул журналист.

Портников напомнил, что в социал-демократической верхушке Германии доминируют пророссийские настроения, именно следовательно Мартин Шульц оказался раскритикован за свое желание занять пост министра иностранных дел Германии.

«Они не могли этого допустить. Именно следовательно Габриэль пытается удержаться на этой должности, он — человек умный, рассудительный. Я абсолютно не считаю, что он — сторонник того варианта, о котором говорит. Но ему нужно удержать должность при любых условиях. Это такая политическая игра. Вы помните, что идея постепенного снятия санкций — это не его идея. Помните, кто говорил об этом раньше?», — подытожил журналист.

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