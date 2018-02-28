Российско-террористические войска во вторник, 27 февраля, атаковали мирных жителей в поселке городского типа Луганское Луганской области, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

«За сутки агрессор применил минометы, запрещенные Минскими договоренностям, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту», — говорится в своде.

Военные добавили, что террористы выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по Луганскому.

«Поскольку обстрел произошел в темное время суток, последствия причиненного вреда пока неизвестны. Сейчас военнослужащие Вооруженных Сил Украины выясняют, есть ли разрушения зданий и жертвы между гражданского населения», — добавили в штабе.

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Кроме того, на луганском направлении боевики активизировались на Светлодарской дуге.

«В этом районе российско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы захватчики применили близко Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки обстреливали наши позиции из минометов калибра 82-мм и гранатометов», — информировали в пресс-центре.

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