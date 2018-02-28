Один товарищ, женатый на России, снова к ней на новый срок сватается. Но после всех его последних неудач возникает вопрос: а сможет ли «молодой» исполнять свои обязанности? Ведь у него всё буквально валится из рук. Полное фиаско с сочинской олимпиадой, скандалы с нынешней. Падающие в Сирии лётчики. Разгром американцами нашего батальона. Больше того, всплывают перехваты разговоров Пригожина с сирийцами. И разговоры посольских контрабандистов в Аргентине.

Об этом пишет ученый Сергей Талк, информирует svodka.net.

Вы же не думаете, что это аргентинцы подслушку выложили? Вот именно. И новая порция санкций в течение месяца. Нет, что ни говори, дедулю взяли на карандаш. Поставили на учёт в кожно-венерологический диспансер. И будут травить как гонорейную бактерию. Он и рыпнуться никуда не может. Вот кто, например, вспомнит его последний международный визит за последние шесть месяцев? Никто, потому что никуда он не ездит. Его держат как орган дедушки в заспиртованной стеклянной банке, откуда он смотрит на мир своей похабной улыбкой.

И вот такой политический импотент ещё на что-то надеется. Волосики назад зачёсывает. И если его и распишут 18-го числа, то до конца срока он и не дотянет. Его часы уже встали на полшестого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира