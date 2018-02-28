Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук заявил, что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины продолжит расти.

Соответствующее заявление было сделано в интервью польскому информационному агентству Polska Agencja Prasowa Biznes, сообщил Нацбанк на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию», — сказал Николайчук.

Он добавил, что в НБУ ожидают улучшения качества жизни в Украине.

«В последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе», — отметил представитель финрегулятора.

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«Действительно, мы видим, что количество людей, готовых ехать на работу за границу, увеличивается, и такая оценка является обоснованной и соответствует нашим ожиданиям. Мы отмечаем существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше. Оплата приблизительно выше в 3 раза и эту разницу нельзя так быстро выровнять», — прокомментировал Николайчук.

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