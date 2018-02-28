Размещение ядерных боеголовок в аннексированном Крыму, о чем накануне заявил Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, является влиянием и давлением Кремля на Украину, Европу и США. Также РФ всесторонне наращивает потенциал и силы, создав своеобразный ударный трезубец против Украины. Такое мнение высказал «Апострофу» генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко.

У Черноморского флота и раньше было ядерное оружие. Его завозили туда, когда хотели. Украиной это не контролировалось, да и другими тоже. А после аннексии Крыма Владимир Путин сказал, что он был готов применить при необходимости это оружие (во время захвата полуострова, — «Апостроф»). И следовательно информация, что где-то в Крыму появились ядерные боеголовки — это продолжение имперской агрессии, которую осуществляет Россия в отношении своих соседей и, в первую очередь, Украины. Это надо четко представлять, информирует svodka.net.

Посмотрите, что за последние несколько лет сделала Россия. Они все время обвиняют НАТО. Но взять тот же аннексированный Крым, где происходит наращивание высокотехнологичного, современного оружия. Туда завозится все, что есть в военно-промышленном комплексе РФ — это и новые танки, и средства противовоздушной обороны, и новая техника в Черноморском ВМФ, и новые образцы техники в авиации, военно-морских силах. То есть все это нарастает от начала аннексии и до настоящего времени.

Кроме того, усиливается военный потенциал в Калининградской области РФ, куда ввозятся «Искандеры» и прочее. Также с их стороны нарушаются международные соглашения о перемещении сил и средств, международные соглашения относительно ракет средней и малой дальности.

А в прошлом году они во время совместных учений в Беларуси под видом ПВО завели туда все, что им нужно. И они делают это для того, чтобы сроки приведения оружия в боеготовность были минимальными.

Читайте: Названием нового авиаполка Путин провоцирует НАТО, - ИноСМИ

А теперь нарисуйте этот трезубец со стороны России в отношении Украины — с севера, через центр и на юг — и можно понять, что они сделали. Все это говорит о том, что силы и потенциал растут и всесторонне наращиваются. В прошлом году они перешли на армию численностью более миллиона.

А боеголовки? Они там и были. А сейчас еще и на сухопутной части появились. В советские времена на полуострове были хранилища, которые они отремонтировали, и следовательно завозят туда боеголовки. А у Украины и других государств, которые организовывают и осуществляют разведку за тем, что происходит в Крыму, нет никаких иллюзий насчет РФ — это повышение их потенциала, начиная с ядерного и ракетного.

Размещение этих боеголовок — угроза не только Украине, поскольку мы являемся отрядом европейской цивилизации на востоке. Но, к сожалению, не все в ЕС и НАТО четко это понимают, иначе помощь осуществлялась бы более эффективно. Вспомним, что происходило во время Второй мировой войны, когда СССР воевал с Германией — какой тогда был ленд-лиз со стороны США и помощь от Великобритании, то есть Советский Союз получал всю необходимую помощь. А здесь мы имеем, что имеем. Если помогут хотя как-то, то будем благодарны, но не это сравнить с помощью СССР, поскольку пока нет принципиального решения. Поэтому надо искать пути и более эффективно влиять на это со стороны Украины.

Читайте: Часы Путина уже встали на полшестого, - ученый

Стоит напомнить, что Великая Отечественная война длилась 1418 дней и завершилась конкретным результатом — победой. А продолжительность событий в Украине уже превышает этот срок, и мы находимся в том состоянии, в котором находимся. К сожалению.

Могут ли эти боеголовки быть приведены в действие? Есть известный подход у режиссеров: если в спектакле вы видите в первом акте ружье, висящее на стене, то в каком-то из актов оно должно выстрелить. Так вот — разместить боеголовки не является самоцелью. Это влияние и давление в первую очередь на Украину, но и на Европу и в целом мир — на тех же американцев, китайцев. И следовательно, если завозится, то… Я еще раз хочу напомнить, что Путин официально заявил, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие. А откуда же оно взялась? Не с Луны же прилетело. Оно было взято здесь, на территории Украины. Потому что тактически оно имеет небольшой радиус, но это ядерное оружие, которое было в Украине — и стратегическое, и тактическое, и оперативное.

Еще будучи комбригом, я сдавал это оружие, а военно-политическое руководство нашего государства говорило о том, что это во благо. Тогда это была третья в мире ядерная мощность, но мы сдаем — и это будет во благо. А какое благо — мы сейчас видим.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира