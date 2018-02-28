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Украина - на Запад: Утренние новости от Пономаря
28.02.2018 08:15
Украина — на Запад: Утренние новости от Пономаря

Среда и много международных новостей, — пишет на Фб политобозреватель Олег Пономарь.

Токсичная страна:
— Пентагон и Госдепартамент США достигли договоренности о выделении 40 млн долларов на борьбу с российской пропагандой, подписав соответствующий меморандум.
— Трибунал в Гааге рассмотрит иск «Нафтогаза» к России в мае 2018 года. Иск касается нарушения морского права и захвата активов в Крыму.
— Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что с 1 апреля 2018 года Россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, информирует svodka.net.

Очень долгая история:
Шотландия отказалась подписывать документ о процедуре Brexit.

Украина — на Запад:
— Европейская комиссия на заседании сегодня обсудит новую программу предоставления макрофинансовой помощи Украине.
— ЕС готов участвовать в отборе партнера по управлению украинской ГТС. (как бы ни взрывались от этой новости украинские агенты Москвы, О.П.)

США в следующем году обгонят Россию по объемам добычи нефти:
21 марта в США состоится аукцион по сдаче в аренду тысяч участков в прибрежной зоне Мексиканского залива общей площадью 312,8 тыс кв км.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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