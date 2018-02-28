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|Украина - на Запад: Утренние новости от Пономаря
|28.02.2018 08:15
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Среда и много международных новостей, — пишет на Фб политобозреватель Олег Пономарь.
Токсичная страна:
Очень долгая история:
Украина — на Запад:
США в следующем году обгонят Россию по объемам добычи
нефти:
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