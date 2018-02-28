Среда и много международных новостей, — пишет на Фб политобозреватель Олег Пономарь.

Токсичная страна:

— Пентагон и Госдепартамент США достигли договоренности о выделении 40 млн долларов на борьбу с российской пропагандой, подписав соответствующий меморандум.

— Трибунал в Гааге рассмотрит иск «Нафтогаза» к России в мае 2018 года. Иск касается нарушения морского права и захвата активов в Крыму.

— Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что с 1 апреля 2018 года Россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, информирует svodka.net.

Очень долгая история:

Шотландия отказалась подписывать документ о процедуре Brexit.

Украина — на Запад:

— Европейская комиссия на заседании сегодня обсудит новую программу предоставления макрофинансовой помощи Украине.

— ЕС готов участвовать в отборе партнера по управлению украинской ГТС. (как бы ни взрывались от этой новости украинские агенты Москвы, О.П.)

США в следующем году обгонят Россию по объемам добычи нефти:

21 марта в США состоится аукцион по сдаче в аренду тысяч участков в прибрежной зоне Мексиканского залива общей площадью 312,8 тыс кв км.

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