У соучредителя Apple Возняка украли биткоины на сумму более $70 тысяч.

«Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако это не гарантия защиты от мошенничества», — отметил Возняк, информирует svodka.net.

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него украли семь биткоинов на общую сумму 74 тыс. долларов.

Также Возняк сказал, что продал большую часть своих оставшихся биткойнов.

«У меня мошенническим образом украли семь биткоинов. Кто-то купил их у меня в интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Номер карты был украденный, следовательно идентифицировать вора невозможно», — заявил Возняк, передает Business Insider.

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«Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако, это не гарантия защиты от мошенничества», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре минувшего года в Киеве похитители аналитика криптобиржи получили $1 миллион в биткоинах.

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