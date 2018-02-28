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|Мошенничество с биткоинами
|28.02.2018 08:23
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У соучредителя Apple Возняка украли биткоины на сумму более $70 тысяч.
«Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако это не гарантия защиты от мошенничества», — отметил Возняк, информирует svodka.net.
Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него украли семь биткоинов на общую сумму 74 тыс. долларов.
Также Возняк сказал, что продал большую часть своих оставшихся биткойнов.
«У меня мошенническим образом украли семь биткоинов. Кто-то купил их у меня в интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Номер карты был украденный, следовательно идентифицировать вора невозможно», — заявил Возняк, передает Business Insider.
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«Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако, это не гарантия защиты от мошенничества», — отметил он.
Как сообщал УНИАН, в декабре минувшего года в Киеве похитители аналитика криптобиржи получили $1 миллион в биткоинах.