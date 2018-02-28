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|"Легитимный" собрался выйти на люди и рассказать о преступлениях Майдана
|28.02.2018 08:31
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В пятницу, 2 марта, в Москве скорый экс-президент Украины Виктор Янукович проведет пресс-конференцию.
Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, где и состоится общение Януковича с прессой, информирует svodka.net.
По данным издания, Виктор Янукович расскажет о «новых доказательствах причастности нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также о судебном процессе, инициированном киевскими властями».
Отметим, что буквально в начале февраля Янукович уже выступал с заявлением. В нем он, кроме вышеуказанного, озвучил тезисы российской пропаганды про «братоубийственную» войну на Донбассе.