В пятницу, 2 марта, в Москве скорый экс-президент Украины Виктор Янукович проведет пресс-конференцию.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, где и состоится общение Януковича с прессой, информирует svodka.net.

По данным издания, Виктор Янукович расскажет о «новых доказательствах причастности нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также о судебном процессе, инициированном киевскими властями».

Отметим, что буквально в начале февраля Янукович уже выступал с заявлением. В нем он, кроме вышеуказанного, озвучил тезисы российской пропаганды про «братоубийственную» войну на Донбассе.

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