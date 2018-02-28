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- Кресла для коротышек: Сеть "порвало" фото с чиновником в кабинете Путина
|Кресла для коротышек: Сеть "порвало" фото с чиновником в кабинете Путина
|28.02.2018 08:39
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Пользователи сети обсуждают забавное фото российского президента Владимира Путина с одним из чиновников, сделанное в кабинете главы РФ.
Пользователь Twitter с ником СмутноеВремя обратил внимание, что в кабинете Путина стоят кресла на низких ножках, следовательно всем приглашенным приходится поджимать ноги сидя за столом, информирует svodka.net.
«Все идет к тому, что прежде чем назначить на госдолжность, придется подпиливать ноги», «предлагаю брать налог с тех, кто выше царя», «На ютубе видео как ему в Минск стул из Москвы привезли», «Становиться на колени, а ноги запускать под стул. В этом есть определенный посыл», «Лилипутия», — комментируют снимок в сети.
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