Оккупационные власти аннексированного крымского полуострова намерены направить в украинские суды несколько десятков исков, требуя возместить убыток из-за блокады Крыма.

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«Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам» при оккупационном правительстве аннексированном Крыма Александр Молохов заяви о том, что от «блэкаутов» пострадало довольно большое количество людей, потому они намерены на протяжении года подавать судебные иски. «Мы готовим масштабное наступление», — заявил он, отметив, что между потенциальных клиентов, намеренных подавать иск, — молокозавод в Алуште. У того из-за перебоев с электричеством испортилась продукция. Представитель оккупационных властей заявил о том, что многие жители Крыма боятся судиться с Украиной по разным причинам. В частности, у многих там есть разного связи. , информирует svodka.net.

Стоит отметить, что представители незаконно оккупированной территории решили не останавливаться на украинских судах и даже заявили о планах обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Отметим, последние новости из оккупированного Крыма подтверждают неспособность местных властей обеспечивать жителей даже самым необходимым. В частности, в зимний период и без того шаткая ситуация усугубляется. На полуострове вчера, 27 февраля, был очередной блэкаут: жители полуотрова сидели без света.

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