В Украинском кризисном медиа-центре прошел брифинг, на котором финансовые аналитики рассказали о потерях Украины в ходе конфликта на Донбассе. Общая сумма убытков составила 820 миллиардов долларов.

Так Андрей Лепейко, аналитик по экономике KyivStratPro, заявил, что сумма потерь нашего государства составляет 820 миллиардов долларов, что соотносимо с капитализацией компании Apple. В эту сумму входят потери в ВВП за все время конфликта. В пересчете на одного жителя Украины эта сумма составляла бы 20 тысяч долларов, а в пересчете на одного пенсионера — 47 тысяч долларов, информирует svodka.net.

Поднять экономику страны и повысить производительность труда, благосостояние каждого украинца, можно только с помощью реформ. Это позволит Украине и в дальнейшем получать международную финансовую поддержку, а значит, нужно в корне менять подход к внедрению изменений сообщает В час пик.

Кирилл Клименко, аналитик по теме реформ KyivStratPro, рассказал, что не заметны изменения при пересечении западных границ Украины. На модернизацию пропускных пунктов выделялись средства Евросоюзом. По этой причине усугубляются отношения Украины и зарубежных партнеров, которые выделяют средства, а результатов не видят и акцентируют внимание, что такое отношение к помощи недопустимо.

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