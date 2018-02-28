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|Новости Украины: Гройсман рассказал, когда украинцев ждет системное снижение цен на газ
|28.02.2018 19:20
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В прошлом году наша страна в увеличила добычу газа на 4 процента
svodka.net/
Глава правительства Владимир Гройсман рассказал о том, что уже в скором времени в стране начнется системное снижение цен на газ. По его словам, государство выйдет на полное обеспечение собственным газом, и через пару лет начнется системное снижение цены на газ. Кроме того, премьер-министр напомнил о том, что Украина в 2017-м году нарастила добычу газа на 4 процента по сравнению с 2016-м годом. В ближайшие годы, по словам Владимира Гройсмана, эта позитивная тенденция будет продолжаться и увеличиваться. , информирует svodka.net.
Отметим, новости Украины и ранее пестрили сообщениями о том, что цены на голубое топливо должны уменьшиться. В частности, Александр Данилюк заявлял о том, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на могут снизиться.