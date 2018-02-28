Разговоры о возможных досрочных парламентских выборах являются политическими играми «Блока Петра Порошенко» с их партнерами по коалиции — «Народным фронтом».

Об этом рассказал «Апострофу» один из лидеров БПП в Верховной Раде, информирует svodka.net.

«Идея провести досрочные выборы возникла в нашей фракции. Президент о ней знает, но пока не одобрил», — сказал нардеп.

По его словам, БПП подняли тему досрочных выборов по причине самостоятельной игры «Народного фронта», которая непонятна президентской фракции.

«Если «Народный фронт» согласится на объединение с нами, выборов не будет. Если нет – то будут», — говорит представитель БПП.

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Другой источник в президентской фракции заявляет, что таким образом БПП отвечает на шантаж со стороны самого НФ.

«Они часто пользуются этим методом вместо договоренностей», — отметил парламентарий.

Однако он сомневается, что перевыборы действительно будут, тем более что сам Петр Порошенко вряд ли даст на это добро.

«Если бы Порошенко был политиком, он бы согласился на досрочные выборы еще в 2017 году. Но он политически проигрывает и вместо этого хочет удержать ситуацию под контролем», — подчеркнул нардеп от БПП.

Кроме этого, близкий к главе государства нардеп из БПП заявил, что на самом деле «выборы коалиции невыгодны».

«Их не будет. Слухи о выборах распускают те, кому это выгодно», — сказал нардеп.

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