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|Пресс-конференция Порошенко: Президент рассказал, как освободить Донбасс
|28.02.2018 19:35
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Президент Украины Порошенко назвал мирный политико-дипломатический способ единственным и безальтернативным для решения вопроса войны на Донбассе.
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции 28 февраля, информирует svodka.net.
Президент подчеркнул, что Украина будет придерживаться Минских соглашений и добиваться размещения миротворцев ООН на «приемлемых для Украины условиях».
Также Порошенко заверил, что в ближайшее время проведет реорганизацию подразделений ВСУ на Донбассе согласно условиям вступившего в силу закона о реинтеграции Донбасса.
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