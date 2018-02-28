Президент Украины Порошенко назвал мирный политико-дипломатический способ единственным и безальтернативным для решения вопроса войны на Донбассе.

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции 28 февраля, информирует svodka.net.

Президент подчеркнул, что Украина будет придерживаться Минских соглашений и добиваться размещения миротворцев ООН на «приемлемых для Украины условиях».

Также Порошенко заверил, что в ближайшее время проведет реорганизацию подразделений ВСУ на Донбассе согласно условиям вступившего в силу закона о реинтеграции Донбасса.

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