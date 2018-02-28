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|28.02.2018 19:43
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В Винницкой области, близко от города Ладыжин обнаружили поле с тоннами трупов кур, перья, крови и внутренностей. Отходы гниют и распространяют резкий неприятный запах. По словам местных жителей складирует отходы Ладижинский производственный комплекс компании «Мироновский хлебопродукт», которая выпускает куриное мясо под ТМ «Наша Ряба».
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Несанкционированное складирование находится на расстоянии 1,3 км от ближайших жилых домов, передает «Аргументум«.
Нормативный уровень падежа: для птицефабрики — до 6% за весь период откорма, конечно же бывают и чрезвычайные ситуации.
Для подобных отходов предусматриваются могильники или крематории, но несмотря на их наличие отходы складируются на открытом грунте, вероятно из-за максимальной загруженности официально разрешенного могильника, объясняет специалист Национального экологического центра Тамара Харчилава.
Сотрудники птицефабрики рассказали, на условиях анонимности, что в начале года из-за отключения электроэнергии в невентилируемых птичниках задохнулись 64 тыс. кур. Почти 160 тонн тушек вывезли в открытое поле.
Как заявили в Держпродспоживслужбе, по факту нарушения на Ладыжинской птицефабрике было заведено уголовное дело. Следственные органы установили, что отходы действительно принадлежат «Нашей рябе», а земельный участок, на который их свозили, находится неподалеку птичника №1. Причем целевое назначение участка — ведение товарного сельскохозяйственного производства. «Пока судебная тяжба продолжается, грунтовые воды и землю в местах скопления отходов загрязняет азот, аммиак и другие опасные соединения. «Хранилища должны быть бетонными, а не располагаться на открытом грунте», — добавила специалист Национального экологического центра Тамара Харчилава.
Местные жители больше только боятся оттепели, когда сойдет снег и вся эта гниль с талой водой пойдет в колодцы местных жителей, а запах гниющей курицы не позволит даже выйти из домов. Если руководство птицефабрики не решит в ближайшее время эту проблему селяне обещают заблокировать все возможные подъезды к производству.
Напомним, Ладыжинская птицефабрика состоит из 26 производственных площадок, что позволяет выращивать 33,8 млн. цыплят-бройлеров одновременно; инкубатор на 300-350 млн. яиц и завод по забою птицы. По объемам производства данный производственный комплекс дает — 400 тыс. тонн мяса птицы в год. Это крупнейшая птицефабрика в Украине.