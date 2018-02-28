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|Источники на Западе рассказали, как Манафорт давал советы партии Януковича после победы Майдана
|28.02.2018 19:51
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Экс-политтехнолог «Партии регионов» и прежний глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт после бегства ныне экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию начал консультировать «Оппозиционный блок«.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует svodka.net.
«Манафорт вернулся в Украину через несколько месяцев после того, как Янукович был свергнут, а Россия аннексировала Крым, и посоветовал бывшей президентской «Партии регионов» переименоваться в универсальную партию — «Оппозиционный блок», которая могла быть голосом россиян на востоке», — сказано в сообщении.
По данным издания, Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. При этом поездки были совершены значительно позже, чем было указано в предыдущих обвинительных заключениях о лоббистской деятельности американского политконсультанта.
Источники, знакомые с ситуацией, уточняют, что эти поездки принесли Манафорту меньшую прибыль, поскольку Янукович сбежал в Россию.
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Уточняется, что за работу на парламентских выборах в Украине в 2014 году, где Манафорт провел не менее месяца, консультируя лидеров партии, он получил около 1 млн долларов.
Вместе с тем, Манафорту не заплатили за часть его работы на украинских выборах в конце 2015 года.