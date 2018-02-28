Экс-политтехнолог «Партии регионов» и прежний глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт после бегства ныне экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию начал консультировать «Оппозиционный блок«.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует svodka.net.

«Манафорт вернулся в Украину через несколько месяцев после того, как Янукович был свергнут, а Россия аннексировала Крым, и посоветовал бывшей президентской «Партии регионов» переименоваться в универсальную партию — «Оппозиционный блок», которая могла быть голосом россиян на востоке», — сказано в сообщении.

По данным издания, Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. При этом поездки были совершены значительно позже, чем было указано в предыдущих обвинительных заключениях о лоббистской деятельности американского политконсультанта.

Источники, знакомые с ситуацией, уточняют, что эти поездки принесли Манафорту меньшую прибыль, поскольку Янукович сбежал в Россию.

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Уточняется, что за работу на парламентских выборах в Украине в 2014 году, где Манафорт провел не менее месяца, консультируя лидеров партии, он получил около 1 млн долларов.

Вместе с тем, Манафорту не заплатили за часть его работы на украинских выборах в конце 2015 года.

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