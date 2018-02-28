Юрий Романенко на своей странице в facebook написал «краткий итог прессухи Порошенко».

Мой блеф по поводу перевыборов никто не воспринял серьёзно, а я ж не дурак идти на перевыборы, которые мне не нужны, информирует svodka.net.

Договорённости с семёркой, скорее только, есть, но все ещё может поменяться, потому что все всегда меняется в Украине.

Я очень уверен в себе, а там хотя потоп.

Я бы бросил все это, но никогда не проигрывал кампаний, потому что смотри пункт выше.

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Хорошо бы ввести миротворцев ООН на Донбасс, но что с этого получится и получится ли, Бог его знает

Предсказуемые журналисты не представляют опасности. Не бойтесь, не потейте, смело задавайте вопросы.

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