Сегодня случайно пришлось пообщаться в твиттере с «не таким русским» и сама собой возникла зарисовка, которую предлагаем вашему вниманию.

Итак, что же это за сущность такая «не такой русский»? Оказывается, он ненавидит Путина. Только ненависть эта у него не за то, что он уничтожил все внутренние структуры цивилизованного государства, не за то, что уже окончательно лишил шанса на постепенное превращение в современное европейское государство, а за то, что он жрет сам и не делится вот с этими самыми «не такими». Они довольно умны, чтобы понимать примерные габариты тех денег, которые упер главстерх и его отдельно приближенные пеликаны. Но расстраивает его то, что лично ему не обломилось уж совсем небольшой пайки, имея которую он бы и не лаял. Это – фундамент всей обиды. Он откровенно полагает, что запросы у него совсем небольшие и удовлетворить это путинской власти ничего не стоило бы, но его кинули, хотя он и выражал «одобрямс» по всем вопросам, которые были важны для власти, информирует svodka.net.

Вторая причина этой ненависти заключается в том, что обещанное «величие» так и не состоялось. Опять же, он не настолько глуп, чтобы не видеть, как за последние годы страна превратилась в помесь военторга и военной базы. Как бы он не прятал взгляд, но все равно, тот упирается то в эшелон военный техники, то военное железо, идущее под его окнами своим ходом. Такого он либо давно не видел, либо не видел никогда. Но все это оправдывалось необходимостью добыть это самое величие. Не срослось. Это он чует шкурой, а захлебывающийся пропагандой телек его уже просто раздражает. Иногда кажется, что такой персонаж вот-вот крикнет «Слава Украине!» или что-то подобное. Желающие увидеть это живьем могут посетить блог Эль Мюрида и почитать, как он проходится по Лаврову, Путину и прочей публике. Яду там хватает на то, чтобы отравить весь кремль, вместе с крысами, живущими над землей и под нею. Но это – ошибочное чувство.

На самом деле, это самый «не такой» хотел того, о чем рассказывает телевизор и лично товарищ Путин, но видит, что это не удается и уже, скорее только – не удастся. Если коротко определить главное обвинение в адрес Путина, то оно будет выглядеть просто: «Не оправдал».

Он должен был давно покончить с Украиной, когда это можно было сделать, с Грузией и, наконец – с Турцией. А в Сирии надо было развернуть половину ВС РФ и не играться там в бирюльки, потому полностью вырезать все население и уничтожить города, оставив лишь нефтяную инфраструктуру. Примерно это имеет в виду «не такой», хотя будет немного маскироваться и выдавать протестные лозунги, но поскреби его самую малость и все вывалится наружу.

Самое смешное то, что ксенофобия там на том же уровне, что и у публики, которая впадает в экстаз только при одном слове «Путин». С этим вопросом у них – паритет. Если только запеть его, то он расскажет, что «хохлы – сволочи» еще хуже, чем его соотечественники. При этом, подобный персонаж, уходит в бесконечную паузу и зависание от простого просьбы о том, чтобы он взял калькулятор и посчитал, сколько лет их истории, не важно, с какого место они ее считают, жили они свободными людьми, без царя или диктатора над собой. Возможно, в РФ плохо с калькуляторами или даже та история, которую им там преподают, дает исчезающее малый результат. Тогда приходится им уточнять, что все остальное время жили они в состоянии рабов или скота. Это снова вызывает разрыв мозга в районе копчика. Им очень не нравится, когда называют их скотом. И вот тут мы остановимся подробнее, ибо здесь открывается довольно интересный аспект характера противника.В общем, возмущение от подобного сравнения – запредельное. Логично предположить, что все лица, так или иначе, сравнивающие их со скотом, должны предаваться анафеме и признаваться врагами на веки вечные. Мы согласны с тем, что нас, без раздумий, зачисляют в эти ряды, но как же те, кто называл россиян рабами и скотами до нас и делал это часто. Далее мы сошлемся на сборник цитат, которые собрал в своей книге «Крепостной Санкт-Петербург Пушкинского времени» Андрей Яцевич. Год выпуска книги – 1937. Заметим, вышла она во времена расцвета совка и пика власти, так любимого в РФ, товарища Сталина.

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» Крепостной человек являлся в описываемое время предметом купли-продажи. Газеты рубежа XVIII — XIX веков пестрят объявлениями о «продажных людях». Никого не смущало объявление о продаже «мальчика, умеющего чесать волосы и дойной коровы». Тут же рядом публиковалось о продаже «малого 17 лет и мебелей». В другом номере газеты сообщалось, что «у Пантелеймона, против мясных рядов», продаются «лет 30 девка и молодая гнедая лошадь». В 1800 г. объявлялось о продаже женщины с годовым мальчиком и шор на 6 лошадей. «В Московской части в улице Больших Пеньков (так называлась в старину Разъезжая ул,), в доме № 174, — публиковалось в 1802 г., — продаются муж с женою от 40-45 лет, доброго поведения, и молодая бурая лошадь». Продавали, — пишет современник, — повара — пьяницу — «золотые руки, но как запьет, так прощай на целый месяц», продавали лакея — «хороший малый, но извешался: из девичьей его не выгнать», продавали горничную — «услужливая и расторопная, но очень уж умна: в барыни захотела».

Причем, подобные вещи происходили столетиями, с большим или меньшим элементом рабства и соответственно с более или менее близким сравнением со стоимостью скота.

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