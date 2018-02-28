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|28.02.2018 20:23
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В среду, 28 февраля, террористы три раза обстреляли украинских военны, но никто из бойцов не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.
«На луганском направлении, на рассвете, враг активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское», — говорится в сообщении.
Кроме того, террористы обстреляли защитников Новгородского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На донецком направлении, в обеденное время, соперник применил минометы различных калибров близко Павлополя на Приазовье.
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