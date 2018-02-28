Президент Российской Федерации Владимир Путин резко изменил риторику относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный журналист Роман Цимбалюк, информирует svodka.net.

«Еще не так давно, а именно 17 октября 2017 года Путин заявлял, что закрытие границы между Россией и оккупированным Донбассом «приведёт к ситуации на ровне с Сребницей». «Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим», — пообещал тогда Путин… Немножко санкций и времени — и позиция ВВП изменилась. Он теперь не боится «резни», — отметил он.

Журналист добавил, что Путин, согласно его заявлением, даже не против, чтобы оккупированный Донбасс оказался под международным контролем. Однако в то же время он заявляет о необходимости вести переговоры с главарями боевиков.

«Есть две стороны конфликта. Это Россия и Украина. Позиция Кремля явно мутирует, и ещё немного — и товарищам коллаборантам нужно будет безотлагательно озаботится переездом в РФ. Если так пойдет и дальше, а судя по санкционному катку так и буде (России ее преступления прощать никто не намерен), могут заговорить о плавном сливе Донбасса», — считает Цимбалюк.

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