Валютчики завершили зиму на позитиве: 28 февраля безналичный курс доллара потерял 10 копеек, и приземлился в рамки 26,79-26,80 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Продолжилась вчерашняя тенденция — покупатели облигаций внутреннего госзайма продолжали продавать доллар, чтобы рассчитаться с Минфином по размещению 27 февраля (его общий объем составил 1 млрд. грн.). Сегодня был платежный день. Одновременно валюту распродавали банки — в ожидании дальнейшего укрепления гривни, боялись еще больше потерять на своих валютных запасах, информирует svodka.net.

«Курсовые тренды сегодняшних торгов сформировались под влиянием завершающей коррекции участниками рынка финансовых результатов месяца и закрытия банками своих валютных позиций», — подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Потому утренняя попытка приподнять курс доллара на 5 копеек, провалилась сразу.

«После открытия в рамках 26,85-26,95 грн./$ цена резко ушла вниз: сначала на 26,80-26,85 грн./$, а затем на 26,75-26,80 грн./$. Потом курс поднялся в диапазон 26,80-26,82 грн./$, а дальше подсел к 26,78-26,80 грн./$», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

После полного провала курса появился Нацбанк, и закрепил новые котировки.

«НБУ точечно выкупал излишнее предложение валюты через инструмент запроса наилучшего курса», — отметил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Центробанк давал за доллар 26,80 гривен, и приобрел, по разным оценкам, $17 млн.

Из числа валютных продавцов выделяли Приватбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Общий объем торгов сократился со вчерашних $329,24 млн. до $279 млн.

Безналичное удешевление доллара сразу сказалось на ценах в кассах.

«Наличный рынок спокоен и удерживает минимальный разрыв с межбанком: его котировки снизились с утренних 26,87-26,93 грн./$ до 26,78-26,84 грн./$ к середине дня», — рассказал Олег Куринной.

В ожидании новой ставки

У финансистов нет единой оценки будущего курса, прогнозы дают разные.

«В начале месяца традиционно ожидается ситуативное повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов, кроме того, завтрашние кадровые и монетарные решения добавят драйва курсовой волатильности. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,80-26,90 грн./$», — высказался Куринной.

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