Житель Соединенных Штатов Америки Реймонд Шоув случайно выиграл в лотерею.

Мужчина, родившийся в Канаде, однако постоянно проживающий в Нью-Йорке, решил выпить чашку кофе после работы. Однако в магазине, куда он заехал, кофе не оказалось. Шоуву пришлось ехать в другой, где он и купил чашку кофе, а в придачу к нему — лотерейный билет, который оказался выигрышным, информирует svodka.net.

«Я взял кофе и билет, и спустился к себе в подвал, где я обычно стираю слой с лотерейных билетов. Я довольно давно играю в лотерею — и очень удивился, что сорвал джекпот. Признаться, я искал подвох», — рассказал везунчик.

По словам Шоува, после того, как он понял, что выиграл $ 5 млн, спрятал билет под газетами и пошел спать. Жене при этом о своем внезапном крупном везении он не рассказал.

Выигрыш мужчина решил забрать целиком. После вычета всех налогов сумма, полученная им на руки, составила $ 3,3 млн. По словам счастливчика, средства он инвестирует, чтобы позаботиться о будущем своей семьи.

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