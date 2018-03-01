Первый день Марта. Но перед анонсом главных тем и событий Марта — вчерашние новости. А день вчера выдался исторический!

Об этом на facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь, информирует svodka.net.

— Конечно, главная новость — вторая победа Нафтогаза в Арбитраже Стокгольма (первая победа — отмена «бери или плати»).

Стокгольмский арбитраж вчера удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить Нафтогазу Украины $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

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Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями Газпром должен доплатить Нафтогазу 2,56 млрд. долл.

Поздравляем Нафтогаз и всю Украину!

— Вторая важная новость вчера:

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Еврокомиссия утвердила Программу новой макрофинансовой помощи Украине в 1 млрд. евро.

И еще новости за вчера:

— В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС. Это пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в Раде в течение двух лет (нас услышали? О.П.).

— КС признал неконституционным языковой закон Кивалова-Колесниченко (ждем новый Закон про держ. мову, О.П.).

— Рада разрешила строить платные дороги. Строительство платных дорог в Украине будет осуществляться частными компаниями на условиях концессии.

Вот такой захватывающий день был вчера. Но нас ждет не менее захватывающий месяц Март. В Марте будет много ярких и интересных политических событий, касающихся нашей Пьесы. Что я бы выделил в своем анонсе?

1. Рада.

Этот месяц должен стать и станет очень продуктивным в плане законотворчества. Ведь в Марте выпадает три сессионных четверга (включая сегодня) — три дня голосований в зале Рады. Ждем принятия Закона об антикор. суде (в первом чтении) и других важных реформаторских и евроатлантических законов.

2. В Марте Минфин США анонсировал обнародование мощного 15-го Пакета антиросс. санкций.

3. Как я прогнозировал в начале Февраля, в Марте продолжит свой сход снежная лавина #RussiaGate. У меня есть много интересных инсайдов, Мюллер готовит много сюрпризов.

4. Также в Марте возможна встреча Волкера с представителем РФ по миротворцам для Донбасса. До выборов в РФ этот процесс стоит на паузе.

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