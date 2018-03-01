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|Нас ждет не менее захватывающий месяц Март: Утренние новости Пономаря
|01.03.2018 07:40
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Первый день Марта. Но перед анонсом главных тем и событий Марта — вчерашние новости. А день вчера выдался исторический!
Об этом на facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь, информирует svodka.net.
— Конечно, главная новость — вторая победа Нафтогаза в Арбитраже Стокгольма (первая победа — отмена «бери или плати»).
Стокгольмский арбитраж вчера удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить Нафтогазу Украины $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
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Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями Газпром должен доплатить Нафтогазу 2,56 млрд. долл.
Поздравляем Нафтогаз и всю Украину!
— Вторая важная новость вчера:
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Еврокомиссия утвердила Программу новой макрофинансовой помощи Украине в 1 млрд. евро.
И еще новости за вчера:
— В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения Соглашения об
Ассоциации с ЕС. Это пакет из 57 законопроектов, которые должны
быть рассмотрены в Раде в течение двух лет (нас услышали?
О.П.).
— Рада разрешила строить платные дороги. Строительство платных дорог в Украине будет осуществляться частными компаниями на условиях концессии.
Вот такой захватывающий день был вчера. Но нас ждет не менее захватывающий месяц Март. В Марте будет много ярких и интересных политических событий, касающихся нашей Пьесы. Что я бы выделил в своем анонсе?
1. Рада.
Этот месяц должен стать и станет очень продуктивным в плане законотворчества. Ведь в Марте выпадает три сессионных четверга (включая сегодня) — три дня голосований в зале Рады. Ждем принятия Закона об антикор. суде (в первом чтении) и других важных реформаторских и евроатлантических законов.
2. В Марте Минфин США анонсировал обнародование мощного 15-го Пакета антиросс. санкций.
3. Как я прогнозировал в начале Февраля, в Марте продолжит свой сход снежная лавина #RussiaGate. У меня есть много интересных инсайдов, Мюллер готовит много сюрпризов.
4. Также в Марте возможна встреча Волкера с представителем РФ по миротворцам для Донбасса. До выборов в РФ этот процесс стоит на паузе.