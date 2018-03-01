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|Стало известно, куда "Нафтогаз" потратит выигранные у "Газпрома" деньги
|01.03.2018 07:48
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НАК «Нафтогаз Украины» предлагает инвестировать выигранные у ПАО «Газпром» по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.
Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.
«Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией», — заявил он.
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