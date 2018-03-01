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Стало известно, куда "Нафтогаз" потратит выигранные у "Газпрома" деньги
01.03.2018 07:48
Стало известно, куда «Нафтогаз» потратит выигранные у «Газпрома» деньги

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает инвестировать выигранные у ПАО «Газпром» по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.

«Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией», — заявил он.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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