НАК «Нафтогаз Украины» предлагает инвестировать выигранные у ПАО «Газпром» по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.

«Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией», — заявил он.

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