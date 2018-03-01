Деловые Сводки
- Переселенцы – лишние для власти, поскольку не являются её электоратом, – общественный деятель
- Русские продолжают наступать: Клинтон обратилась к Трампу с просьбой
- Постоянный страх: В ООН призвали спасать людей, живущих на Донбассе
- Дикая трагедия в Енакиево: Морпехи "ДНР" изнасиловали и убили 14-летнюю девочку (ФОТО)
- Невероятно! Украина наказала "Газпром", - Бутусов
|"Масики" и "псяк рев": Нардепы рассказали, чем заменяют матерные слова
|01.03.2018 07:56
|
Поделитесь статьей с друзьями