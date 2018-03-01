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"Масики" и "псяк рев": Нардепы рассказали, чем заменяют матерные слова
01.03.2018 07:56
Кое-кто даже предпочитает побить боксерскую грушу, чтобы только не произнести плохого вслух.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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