Деловые Сводки
- Переселенцы – лишние для власти, поскольку не являются её электоратом, – общественный деятель
- Русские продолжают наступать: Клинтон обратилась к Трампу с просьбой
- Постоянный страх: В ООН призвали спасать людей, живущих на Донбассе
- Дикая трагедия в Енакиево: Морпехи "ДНР" изнасиловали и убили 14-летнюю девочку (ФОТО)
- Невероятно! Украина наказала "Газпром", - Бутусов
|В штабе АТО поделились хорошей вестью
|01.03.2018 08:04
|
28 февраля в зоне АТО обошлось без потерь, несмотря на обстрелы боевиков.
Об этом сообщил прес-центр штаба АТО, информирует svodka.net.
Всего за прошедшие сутки боевики обстреляли позиции украинских войск пять раз.
На Луганском направлении огонь вели из минометов разных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по позициям в районе поселка Луганское. Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелокового оружия – возле Новгородского. Гранатометы разных типов и стрелковое оружие было применено возле Крымского.
На Донецком же направлении боевики обстреливали позиции украинской армии возле Павлополя из 120-мм и 82-мм минометов.
Читайте: Силы АТО понесли новые потери
Погибших и раненых между украинских военных нет.