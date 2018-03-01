28 февраля в зоне АТО обошлось без потерь, несмотря на обстрелы боевиков.

Об этом сообщил прес-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

Всего за прошедшие сутки боевики обстреляли позиции украинских войск пять раз.

На Луганском направлении огонь вели из минометов разных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по позициям в районе поселка Луганское. Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелокового оружия – возле Новгородского. Гранатометы разных типов и стрелковое оружие было применено возле Крымского.

На Донецком же направлении боевики обстреливали позиции украинской армии возле Павлополя из 120-мм и 82-мм минометов.

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Погибших и раненых между украинских военных нет.

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