Украина наказала «Газпром» за воровство газа! Настоящая победа в войне с Россией — «Нафтогаз» обязал «Газпром» заплатить Украине 2,56 миллиарда долларов! Наши сумели доказать, что с 2009 года «Газпром» не выполнял свои обязательства по транзитному контракту о поставках газа через украинские трубопроводы.

Об этом пишет известный журналист Юрий Бутусов.

Невероятно! Впервые мы не отбиваемся от «Газпрома», а выигрываем живые деньги в споре с РФ. Многие годы под прикрытием информационной войны и заявлений «Украина ворует газ», газ на самом деле воровала сама Россия! Они не выполняли транзитный договор, год за годом! Поскольку в стране была власть, которая легко поддавалась шантажу и давлению Кремля, и не могла отстоять национальные интересы, да, честно, сказать, при Януковиче эти самые интересы просто сливались, то масштабы российского воровства докатились до колоссальных цифр!

Да, конечно, Путину было выгодно давать кредиты Януковичу, чтобы удержать подконтрольный режим у власти — Москва только по одному из договоров воровала из Украины миллиарды долларов. Устроили себе «кормушку» — вот на этом молчаливом одобрении воровства Янукович сейчас и пригрет Путиным, и живет на Рублевке в государственной резиденции под охраной российских спецслужб.

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