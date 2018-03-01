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|Дикая трагедия в Енакиево: Морпехи "ДНР" изнасиловали и убили 14-летнюю девочку (ФОТО)
|01.03.2018 08:20
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В оккупированном Енакиево Донецкой области боевики «ДНР» насиловали до смерти 5 часов 14-летнюю девочку.
Об этом рассказала мать погибшей в соцсети, информирует svodka.net.
«Наши военные так отметили 23 февраля, что… мою 14-летнюю дочь насиловали до смерти 5 часов! В полиции развели руками…», — сообщает женщина.
По ее словам, ее дочь изнасиловали наемники 9-го полка морской пехоты в/ч 08819 и называет имена извергов. Она также просит помочь попасть на прием к главарю террористической «ДНР» Александру Захарченко… как будто он ей поможет…
Как сообщают местные СМИ, тело ребенка было обнаружено в лесополосе близко от поселка Гусельщиково. Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от разрыва мягких тканей половых органов, кровопотери и асфиксии.
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Местная «полиция» установила группу боевиков, которые проводили время в компании подростка.
Их допросили, но вскоре отпустили домой под подписку о невыезде. Руководство боевиков заявило, что доказательств их виновности нет.
svodka.net/
В то же время мать погибшей девочки говорит, что ей поступают угрозы от боевиков и их «начальства».