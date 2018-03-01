Около 200 тыс. люди живут в постоянном страхе, опасаясь обстрела.

Помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвал международное общество принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины, информирует svodka.net.

Об этом сообщил Центр новостей ООН.

«Около 200 тыс. люди живут в постоянном страхе, опасаясь обстрела. Учитывая то, что в Украине количество пострадавших людей пожилого возраста является крупнейшим в мире, мы обязаны добиваться улучшения ситуации», — заявила Мюллер.

Представитель ООН рассказала о тяжелой гуманитарной ситуации, в которой оказались 4,4 млн пострадавших от конфликта жителей восточных районов Украины. Примерно 3,4 млн из них нуждаются в помощи и защите.

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Мюллер также напомнила, что вооруженный конфликт на востоке Украины привел к огромному количеству жертв, во время него погибли более 2,5 тыс. мирных жителей и около 9 тыс. получили ранения.

«В результате боевых действий повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо — и электроснабжения. Многие территории в зоне конфликта усеяны минами и другими боеприпасами», — отматила она.

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