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|Русские продолжают наступать: Клинтон обратилась к Трампу с просьбой
|01.03.2018 08:36
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон попросила президента США Дональда Трампа не игнорировать угрозы безопасности США, которые поступают от России, и направить все силы на защиту страны.
Об этом политик написала в своем Twitter, информирует svodka.net.
«Я говорю это как прежний государственный секретарь и как американец: русские продолжают наступать. Наши профессионалы в разведке просят Трампа действовать. Он так и будет продолжать игнорировать это и капитулировать, или все же защитит нашу страну?» – говорится в сообщении.