Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон попросила президента США Дональда Трампа не игнорировать угрозы безопасности США, которые поступают от России, и направить все силы на защиту страны.

Об этом политик написала в своем Twitter, информирует svodka.net.

«Я говорю это как прежний государственный секретарь и как американец: русские продолжают наступать. Наши профессионалы в разведке просят Трампа действовать. Он так и будет продолжать игнорировать это и капитулировать, или все же защитит нашу страну?» – говорится в сообщении.

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 28 февраля 2018 г. Читайте: Клинтон заподозрила Обаму в своем поражении на выборах

Сводка.нет - Новости Украины и Мира