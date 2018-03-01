Через четыре года после начала конфликта на Донбассе, переселенцы по-прежнему не обладают полнотой избирательного права.

Чем грозит эта ситуация, и почему о проблеме умалчивают — в своей колонке для УП рассказала финансовый знаток, общественный деятель Оксана Чепижко.

По ее словам, истоки этой проблемы – в боязни свободной конкуренции на выборах. И голоса переселенцев могут сильно исказить прогнозируемый результат политических сил, которые сейчас находятся у власти.

«Сегодня можно услышать мнение, что участие переселенцев в выборах изменит электоральный расклад и следовательно «стоит повременить». Для меня это очень тревожный сигнал», — считает Оксана Чепижко.

По мнению общественного деятеля, подобное пренебрежительное отношение к избирательным правам переселенцев – верный знак авторитарных тенденций.

«Сегодня «неправильными» избирателями могут оказаться ВПЛ, завтра – люди с минимальным доходом (ведь они выбирают «за гречку!»), а послезавтра – женщины-домохозяйки», — отмечает в своем материале Оксана Чепижко.

Кроме того, отсутствие решения с избирательными правами переселенцев негативно повлияет на процесс реинтеграции Донбасса, закон о котором был недавно принят парламентом.

«Исключая переселенцев из жизни громад, власть действительно закрепляет за ними клеймо «иждивенцев» и «попрошаек». На самом деле это далеко не так», — уверена общественный деятель.

По мнению Оксаны Чепижко, стратегия государства в отношении избирательных прав ВПЛ должна измениться.

«Электоральные расчёты не должны перевешивать гражданские права. Вместо того, чтобы «моделировать» нужные результаты выборов, чиновникам стоит задуматься о том, как ментально и информационно «вернуть в Украину» тех, кто временно находится на оккупированных территориях. Если сегодня представители власти так боятся переселенцев, что готовы ограничить их участие в выборах, что будет завтра, после освобождения Донбасса?», — подчеркнула Чепижко.

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