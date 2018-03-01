Из-за санкций, введенных против России Западом, крупнейшая американская компания ExxonMobil Corp выходит из совместных с «Роснефтью» проектов по поискам новых месторождений нефти на Сахалине.

По информации Reuters, в компании Exxon заявили, что официально начнут процесс выхода из совместных с РФ предприятий в этом году, информирует svodka.net.

Как отмечается, выход Exxon Mobil из проектов с РФ является крутым разворотом компании, потому как ранее компания выступала против санкций за набег России в Крым, аргументируя, что они несправедливо наказывают американские компании, позволяя иностранным энергетическим конкурентам работать в стране, которая является крупнейшим в мире производителем нефти.

Тем не менее санкции приостановили работы над проектом Exxon и «Роснефти», который назвали крупным открытием в Карском море за Полярным кругом. «Роснефть» в прошлом году ззаявила, что планирует вернуться к операциям в рамках проекта в 2019 году.

По данным Reuters, ExxonMobil ведет свою деятельность в более чем 50 странах мира. В 2011 году Exxon Mobil подписал соглашение с «Роснефтью» для совместной разведки и добычи нефти. С того времени компании создали 10 совместных предприятий.

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Напомним, нефтяную компанию ExxonMobil до назначения на должность госсекретаря США возглавлял Рекс Тиллерсон. В 2013 году президент РФ Владимир Путин наградил его «Орденом дружбы», при этом отметив, что несмотря на все сложности в отношениях между РФ и Штатами, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе и с ExxonMobil.

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