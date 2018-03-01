На сегодняшний день ни одна страна в Европе не защищена от угрозы кремлевского блицкрига, поскольку не обладает необходимым количеством противотанковых средств без консолидации усилий по противостоянию агрессору, северный щит может и не выдержать удара.

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На прошлой неделе в Осло прошли очень необычные учения. Так, в условиях городской застройки, в самом центре норвежской столицы, противотанковый взвод Panserbekjempelsestroppen впервые отработал ведение уличных боев с применением ПТРК FGM-148 Javelin. Учитывая тот факт, что ранее подобных учений данные подразделения не проводили, то их пример показателен и является своеобразной лакмусовой бумажкой, информирует svodka.net.

Я часто называл скандинавские страны северным щитом цивилизованного мира. Однако по мере того, как Россия наращивает свой агрессивный потенциал, возникает вопрос, а способны ли Джавелины помочь северному щиту выстоять в случае вторжения гибридных соседей?

Если в данном контексте учитывать лишь противостояние ПТРК и танковых кулаков, что является козырем страны-агрессора, то есть над чем поразмыслить.

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Тот факт, что ПТРК Джавелин на сегодняшний день является если не гарантированным средством уничтожения, то, по крайней мере, вывода из строя бронетехники – факт неоспоримый. В свою очередь, качество не всегда можно противопоставить количеству.

Так, согласно открытым источникам, на вооружении ВС РФ состоит более 2 тыс танков Т-72, Т-80 и Т-90. Это именно те боевые машины, что не находятся на хранении и не требуют расконсервации. В свою очередь, на вооружении ВС Норвегии находится около 100 ПУ Джавелин и более 500 ракет к ним.

В то же самое время, Финляндия и Швеция не используют данный ПТРК как основное противотанковое средство пехоты и отдают предпочтение RB-55, аналогу BGM-71 ТOW и ручным гранатометам типа Grg m/48, что нельзя назвать гарантированным средством уничтожения тяжелой бронированной техники.

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Разумеется, если предположить вариант с вторжением гибридных войск, допустим, в Норвегию, то речь будет идти не о полномасштабном задействовании только танкового арсенала, а о какой-то его части. В данном контексте полтысячи ракет могут стать неприятной неожиданностью для танковых кулаков агрессора. В свою очередь, я сконцентрировал внимание именно на танках, не учитывая наличия более чем 6 тыс ББМ разных типов, находящихся в строю ВС РФ.

По сути, на сегодняшний день ни одна страна в Европе не защищена от угрозы кремлевского блицкрига, поскольку не обладает необходимым количеством противотанковых средств. При этом, речь даже не в том, чтобы увеличивать критическую массу потенциально опасных для российской техники ПТРК Джавелин, а в том, что без консолидации усилий по противостоянию агрессору, северный щит может и не выдержать удара.

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