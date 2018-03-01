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|У Кремля свои "герои": Сурков предложил назвать новое российское оружие в честь террориста "ДНР" Гиви
|01.03.2018 19:34
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Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главаря банды «Сомали» «героем Донбасса».
Сурков выразил желание принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения и заявил, что у него уже есть свой вариант, информирует svodka.net.
«Я хочу принять участие (в конкурсе) на название систем вооружения. «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса», — сказал он.
Как сообщалось, в четверг, 1 марта, президент России во время послания Федеральному собранию рассказал о новинках российской оборонной промышленности.
В частности, Путин заявил, что в РФ создана и прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Название новой ракете пока не присвоено.
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