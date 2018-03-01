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У Кремля свои "герои": Сурков предложил назвать новое российское оружие в честь террориста "ДНР" Гиви
01.03.2018 19:34
У Кремля свои «герои»: Сурков предложил назвать новое российское оружие в честь террориста «ДНР» Гиви

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главаря банды «Сомали» «героем Донбасса».

Сурков выразил желание принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения и заявил, что у него уже есть свой вариант, информирует svodka.net.

«Я хочу принять участие (в конкурсе) на название систем вооружения. «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса», — сказал он.

Как сообщалось, в четверг, 1 марта, президент России во время послания Федеральному собранию рассказал о новинках российской оборонной промышленности.

В частности, Путин заявил, что в РФ создана и прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Название новой ракете пока не присвоено.

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