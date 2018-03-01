Кандидатура Якова Смолия остается наиболее вероятной и подходящей на должность на должность главы НБУ.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Верховная Рада Украина 1 марта так и не рассмотрела проект постановления о назначении Якова Смолия главой Национального банка Украины, информирует svodka.net.

При этом кандидатура Смолия остается наиболее вероятной и подходящей на эту должность. До середины прошлого года он являлся заместителем Валерии Гонтаревой, а после ее ухода в отпуск возглавил банковское ведомство. Правда, с приставкой «и.о.».

За время, пока Нацбанком руководил Яков Смолий, НБУ одобрил довольно много «жестких» решений. Стоит только вспомнить о последнем повышении учетной ставки до 17% годовых с 2 марта 2018 года.

Читайте: В НБУ предупредили: Эмиграция из Украины в ближайшие годы усилится

При Смолие Национальный банк запомнился и либеральностью. Так, в конце 2017 года регулятор отсрочил дедлайны, установленные для капитализации банков. Согласно старому плану, все работающие банки должны были нарастить капиталы до 300 млн грн уже к 11 июля этого года, но им дали отсрочку до 2020 года.

В начале года, Нацбанк разработал и обязал подопечных внедрить новый норматив — LCR. Он будет отражать степень устойчивости банков к краткосрочным шокам ликвидности. Теперь финучреждения будут отчитываться о достаточности их «денежной подушки» с учетом возможных оттоков вкладов. Высоколиквидные активы банка должны полностью покрывать возможный отток наличности при стрессовом сценарии.

В отсутствие Валерии Гонтаревой регулятор продолжил выводить банки с рынка. За это время количество работающих финучреждений уменьшилось на 14. Четыре из них стали финкомпаниями, еще два объединились, все остальные — признаны неплатежеспособными.

Читайте: Мы живем в откровенно искривлённой реальности, - Карл Волох

Кроме того, летом прошлого года НБУ смягчил правила вывода валюты за рубеж для населения и разрешил украинцам вкладывать до $50 000 в год в заграничные активы. Для этого нужно оформить индивидуальную электронную лицензию через уполномоченный банк и показать источники происхождения средств.

Также, в августе Нацбанк наконец опубликовал долгожданный проект Закона о валюте. Главный принцип документа — разрешено все, что прямо не запрещено. Законопроект предлагает новую модель валютного регулирования. В случае его принятия, НБУ будет использовать не административные инструменты, а рыночные. Закон также вводит понятие свободного движения капитала.

Уже в октябре 2017 НБУ потребовал от подопечных более жестко испытывать источники доходов клиентов. И даже спрашивать, на что они планируют потратить деньги, которые снимают со счета. Так, в некоторых банках, чтобы снять со своего счета более 100 000 грн в сутки, теперь придется принести соответствующий документ. Как утверждает регулятор, подобные меры необходимы для противодействия схемным операциям и помогут вывести экономику из тени.

В середине января 2018 года Национальный банк огласил результаты расследования международного агентства Kroll по ситуации в ПриватБанке. Детективы выявили в крупнейшем банке страны махинации и схемы по отмыванию денег на $5,5 млрд. Все это происходило на протяжении 10 лет и продлилось до национализации. Как известно, НБУ уже передал Генпрокуратуре результаты расследования международных детективов. Эти данные он планирует использовать в качестве доказательств в судах.

Как сообщалось, Смолий заявил, что основной его задачей в случае избрания председателем регулятора будет формирование стабильной финансовой системы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира