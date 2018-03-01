Хозяин Кремля считает экс-владельца Межигорья слабаком.

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Владимир Путин не уважает таких людей, как Виктор Янукович. Об этом заявил прежний депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

«Как я понимаю, команде Януковича разрешено вести бизнес с оккупированными Россией украинские территориями. Курченко и другие активно торгуют с «ДНР» и «ЛНР», — сказал он. Что касается самого Виктора Януковича, то Путин людей не уважает. Потому что, по его мнению, они слабаки.

Человек не смог удержать ситуацию, остановить революцию, когда в его руках были все козыри: и армия, и полиция, и его — Путина — поддержка. Для нынешнего российского президента это значит, что с таким человеком больше не о чем разговаривать. Конечно, если ему Янукович потребуется, то его позовут.

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Путин долгое время не признавал действующую украинскую власть, но потом все же изменил риторику. «Пока было выгодно признавать Януковича легитимным президентом, то российское руководство делало это. То есть до момента, когда он призвал Москву ввести войска.

В этой ситуации Россия из агрессора должна превратиться в страну, которая, наоборот, выполняет свои союзнические обязательства перед дружественным государством … В конце концов, можно было долго говорить о нелегитимности тогдашней украинской власти. Но рано или поздно все равно пришлось бы признавать статус-кво. Надо же было с кем-то вести переговоры», — подытожил Пономарев.

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