За год чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть.

Сегодня, 1 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против банков с российским капиталом, информирует svodka.net.

С соответствующей предложением о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом в СНБО обратился Национальный банк Украины. Об этом говорится на персональном сайте секретаря СНБО Александра Турчинова.

«Я не вижу здесь никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным — не затрагиваются интересы вкладчиков, интересы клиентов, но политика государства является абсолютно правильной, тем более, что и наши иностранные партнеры применили санкции против банков с российским государственным капиталом. В течение 2017 года чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц – уменьшился на 28 и 34 процента соответственно», — отметил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, санкции против украинских «дочек» российских банков впервые ввели 23 марта 2017-го. Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур, но не запрещают их продажу.

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